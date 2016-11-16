Бывший вице-губернатор Петербурга задержан в Москве

О задержании вице-президента банка «Российский капитал» и бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна в среду сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Следователи и сотрудники регионального УФСБ и УЭБиПК установили факт хищения в 2014 г. более 50 млн руб. при заключении генеральным подрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с АО «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) договора по поставке видеотабло футбольного стадиона, сообщает СКР. «Трансстрой» был генподрядчиком по строительству стадиона стоимостью около 42 млрд руб. до августа 2016 г., затем его сменило ОАО «Метрострой».

Следователи установили, что, будучи куратором строительства стадиона, Оганесян обеспечил незаконное привлечение ТДМ в качестве субподрядчика, а в последующем организовал перечисление в пользу этой компании аванса в сумме более 50,4 млн руб., которые были похищены через фирмы-однодневки. Оганесян заведомо знал об отсутствии у ТДМ намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона, сообщает СКР.

Ранее следствием уже была установлена причастность к совершению данного преступления Александра Янчика - бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Петербурга, который подписал документы на перечисление авансовых платежей, а также Григория Попова, который осуществлял реальное руководство ТДМ. Кроме того, установлены их соучастники – сотрудники ТДМ Елена Ковалева и Артем Куспиц, сообщает СКР. Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием, Куспицу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном преступлении он не признает, сообщает СКР.

Сейчас следователи и сотрудники УФСБ проводят обыски по местам проживания Оганесяна в Москве и Московской области, Оганесян будет этапирован в Петербург. Завтра ГСУ СКР по Петербургу планирует выйти в суд с ходатайством об его аресте, сообщил представитель ГСУ СКР по Петербургу Сергей Капитонов.

Оганесян пришел в Смольный весной 2013 г. с должности руководителя ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (СЗД), где руководил завершением строительства второй сцены Мариинского театра. До СЗД он возглавлял ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры и курировал реконструкцию Большого театра в Москве. В апреле 2015 г. Оганесян покинул Смольный, а примерно год спустя стал вице-президентом банка «Российский капитал». В его обязанности вошло завершение проектов «СУ-155» в 14 регионах, сообщала ранее пресс-служба банка.

Задержание Оганесяна связано с его предыдущим местом работы, на реализацию планов по завершению объектов «СУ-155» это не повлияет, сообщила пресс-служба «Российского капитала». По данным банка, сейчас руководство стройками временно возложено на бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Олега Бетина, который накануне был назначен на должность старшего вице-президента банка «Российский капитал» в том числе для координации работ по проекту «СУ-155».

«Рассчитываем, что задержание Оганесяна не скажется на взаимодействии с "Российским капиталом" и не повлияет на решение проблем дольщиков "СУ-155", - сказала представитель вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. Она говорит, что администрация города «оказывает необходимо содействие правоохранительным органам по расследованию дел, связанных со строительством стадиона». Есть подозрения, что со стадиона были выведены гораздо большие средства - в размере примерно 700 млн руб., говорит представитель Албина.

Связаться с ТДМ не удалось, телефоны компании не отвечают. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2011 г. ТДМ получала контракты почти на 2 млрд руб. на поставку оборудования и техническое перевооружение для БДТ, еще около 700 млн руб. – на техническое оснащение театральным оборудованием второй сцены Мариинского театра. Заказчиком реконструкции как БДТ, так и второй сцены Мариинского театра была СЗД по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта, которую с конца 2011 г. возглавлял Оганесян. Сейчас ТДМ практически прекратила свое существование, рассказывает источник, знакомый с ситуацией в компании.

«Трансстрой» расторг с ТДМ контракт на видеотабло, но авансированные средства в размере 50 млн руб., о которых заявляет следствие, были направлены субподрядчиком на работы по другому контракту ТДМ, связанному с кровлей стадиона, рассказал источник, знакомый с ситуацией в ТДМ. Представитель «Трансстроя» подтвердил, что средства были перезачетны, но добавил, что субподрядчик работы все равно не выполнил.

По данным ЕГРЮЛ, ТДМ принадлежит нескольким физлицам, в числе собственников - Александр Шимберг. Он ранее работал в УК «Морской фасад», которая построила в Петербурге пассажирский порт и занимается развитием намывных территорий западнее Васильевского острова. Шимберг сообщил, что с осени прошлого года перестал быть совладельцем ТДМ, и отказался от комментариев.

В июле этого года в ТДМ проходили обыски в связи с задержкой поставки технологического оборудования на 142 млн руб. для «Инжтрансстроя», рассказывал ранее «Ведомостям» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Тогда он уточнил, что контракт на поставку тележек кровли, ходовых рельсов и другого оборудования для стадиона с ТДМ был заключен в марте 2014 г. «Инжтрансстрой» заплатил ТДМ около 150 млн руб. авансов за поставку тележек для раздвижной крыши, но работы так и не были выполнены, компании пришлось выбирать другого подрядчика, из-за чего растянулись сроки выполнения работ, рассказывал «Ведомостям» ранее источник, знакомый с конфликтом между «Инжтрансстроем» и его субподрядчиком. Оганесян настаивал на выплате субподрядчику авансов, сообщал ранее источник «Ведомостей».

«Инжтрансстрой» в суде пытался взыскать с ТДМ 158 млн руб. неотработанного аванса и неустойки, но суд принял решение взыскать с компании только 31 млн руб., следует из материалов Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Видеотабло для стадиона вошло в контракт с новым генподрядчиком стадиона, «Метростроем». «Его поставка оплачена, доставка ожидается в декабре», - сообщила представитель «Метростроя».