Поле стадиона в Санкт-Петербурге не понравилось FIFA

Статья опубликована в № 4196 от 03.11.2016 под заголовком: Газон на стадионе завибрировал

Выкатное поле футбольного стадиона, который строится на Крестовском острове к ЧМ-2018, не устроило экспертов FIFA, рассказал «Ведомостям» источник в международной федерации. Газон хорошего качества, но во время игры на нем возникает вибрация, задача городской администрации – устранить эту проблему, говорит собеседник «Ведомостей».

Представители FIFA, оргкомитета «Россия-2018» и АНО «Арена-2018» побывали с инспекцией на петербургском стадионе 31 октября, в тот же день на стадионе состоялся первый товарищеский матч: команда генподрядчика арены «Метрострой» проиграла сборной строителей города.

«Инспекторы особое внимание уделили состоянию поля стадиона, вибрационным показателям, готовности технических систем, текущему состоянию газона, перспективам его зимней консервации и последующей расконсервации перед тестовыми матчами», – сообщала ранее пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина. В Смольном в среду отказались от комментариев. Вице-премьер по спорту Виталий Мутко в среду прибыл в Петербург, в четверг у него запланирован визит на стадион, рассказал «Ведомостям» источник в аппарате правительства.

Крыша поехала Идея оснастить стадион выкатным полем и раздвижной крышей появилась в 2008 г., тогда в первоначальный проект были внесены изменения, а стоимость проекта выросла с 7 млрд до 23 млрд руб.

Первая закатка футбольного поля внутрь чаши стадиона была произведена на прошлой неделе, она продолжалась около семи часов, сообщала пресс-служба Смольного. Движение проходило по тестовой схеме. После настройки системы на закатку и выкатку поля понадобится всего около часа, обещают чиновники.

Выкатное поле стадиона было смонтировано, когда генподрядчиком по строительству был «Инжтрансстрой-СПб». Летом этого года чиновники в одностороннем порядке расторгли контракты с этой компанией (сейчас бывший подрядчик оспаривает это в суде, он оценил ущерб примерно в 7 млрд руб.). Для завершения работ был выбран новый подрядчик – «Метрострой». В среду представитель «Инжтрансстрой-СПб» отказался от комментариев.

Стоимость проекта – около 42 млрд руб. По последнему плану строительство стадиона должно завершиться в декабре 2016 г., Петербург – столица Кубка конфедераций, матчи которого пройдут в июне – июле 2017 г.

Сама технология выкатного поля не предполагает сильной вибрации, говорит топ-менеджер компании, которая строит стадион к чемпионату мира 2018 г. По его словам, вряд ли речь идет о серьезных неисправимых нарушениях, скорее всего, проблема в незначительных технических недоделках, которые поддаются исправлению. Но быстро заменить выкатное поле на обычное невозможно – сейчас глубокая осень и полноценные работы можно начать только весной, кроме того, FIFA фиксирует технологию стадиона и вряд ли согласует резкое ее изменение, говорит эксперт. По его оценке, выкатное поле дороже обычного минимум на 50%.

Пока об отмене игр в Петербурге речи не идет, уверяет источник в FIFA. Власти Петербурга готовы сделать все, чтобы матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018 состоялись, утверждает чиновник Смольного.

Строящийся в Петербурге стадион – единственное в России спортивное сооружение, оснащенное одновременно раздвижной крышей и выкатным полем, благодаря которым оно может трансформироваться в площадку для разных событий, сказано на сайте арены. Больше нигде в мире нет сооружения такого размера с раздвижной крышей и выкатным полем, говорил ранее гендиректор консалтинговой компании Arena Com Томас Спек.

«По Петербургу есть беспокойство, паники нет, – говорил в интервью «Ведомостям» в августе этого года гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. – Пока мы верим городу: есть письменные заверения от губернатора, что стадион будет готов к декабрю».