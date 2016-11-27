Следователи начали проверку по факту гибели гроссмейстера Юрия Елисеева

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели гроссмейстера Юрия Елисеева в Москве. Ранее сообщалось, что 20-летний шахматист сорвался с балкона квартиры на 12-м этаже.

«Вечером 26 ноября, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Пятницкому шоссе в городе Москве, 20-летний молодой человек решил перелезть из окна 12-го этажа на балкон той же квартиры, однако не удержался и сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте», – сообщили в ГСУ СКР по Москве.

По данным следствия, в квартире в это время находились знакомые Елисеева, которые стали свидетелями произошедшего. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.