Фотограф календаря Pirelli объяснил, как в него попала падчерица Чемезова

Фотограф Питер Линдберг, автор календаря Pirelli на 2017 г., рассказал, почему падчерица гендиректора «Ростеха» Анастасия Игнатова была приглашена на съемку календаря.

«С Анастасией я познакомился на ужине у господина Тронкетти (исполнительный директор итальянской компании Pirelli Марко Тронкетти Провера), когда мы обсуждали идею календаря. И она мне понравилась, она очень красивая. И я сказал, что если я буду делать календарь, то она в него войдет, потому что мне очень интересно ее лицо», — рассказал Линдберг на презентации календаря, добавив, что Игнатова преподает в МГИМО и «немножко работает как модель».

Фотограф отметил, что оказался в сложном положении, когда узнал, что в календаре в этом году будут только актрисы с мировыми именами, какой Игнатова не является.

Для календаря Pirelli на 2017 г. снялись 14 актрис – Николь Кидман, Джулианна Мур, Ума Турман, Робин Райт, Пенелопа Крус, Хелен Миррен, Кейт Уинслет, Шарлотта Рэмплинг, Алисия Викандер, Леа Сейду, Руни Мара, Джессика Честейн, Чжан Цзыи, Люпита Нионго. Единственной моделью, не принадлежащей миру кино, стала Анастасия Игнатова, преподаватель кафедры политической теории МГИМО.

Мать Анастасии Игнатовой - Екатерина Игнатова - является женой гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Анастасия Игнатова в 2009 г. окончила МГИМО по специальности «связи с общественностью», в 2013 г. – аспирантуру МГИМО с присвоением степени кандидата политических наук. Монографию «Государственная политика в области высоких технологий» Игнатова-младшая написала под общей редакцией профессора Сергея Чемезова.

У компании Pirelli и госкорпорации «Ростех» есть совместное предприятие Pirelli Tyre Russia, которое владеет Воронежским и Кировским шинными заводами. Они были приобретены у «Сибура» в 2011–2012 гг. В этом СП у Pirelli 65%, у «Ростеха» – 25%, остальные 10% у финансовой группы GHP. Общие инвестиции Pirelli в России оцениваются более чем в 400 млн евро, указано на ее сайте: 222 млн евро было потрачено на приобретение активов совместного предприятия, более 200 млн евро – вложения в развитие двух заводов.