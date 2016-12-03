Актер Вячеслав Шалевич госпитализирован в Москве

Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич госпитализирован в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Вахтанговского театра Кирилла Крока. «Его госпитализировали сегодня из дома», – сказал Крок, не уточняя диагноз.

Ранее сообщалось, что 82-летнему актеру стало плохо на сцене Вахтанговского театра, ему вызывали скорую помощь, но артист отказался от госпитализации.

Шалевич известен зрителям по фильмам «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны», «Портрет Дориана Грея», «Мастер и Маргарита».