IAAF перепроверит допинг-пробы российских спортсменов за 2007–2013 годы

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) занялась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов в период с 2007 по 2013 г.

«IAAF имеет опыт всестороннего тестирования и качественной перепроверки образцов допинг-проб вплоть до 2007 г. Это позволило с учетом информации независимой комиссии Ричарда Макларена начать перепроверку проб российских спортсменов, выступавших на чемпионатах мира до 2013 г. включительно. К настоящему времени признаны неблагоприятными результаты трех образцов, взятых на чемпионате мира в Осаке. Результаты перепроверок анализов, взятых на чемпионате в Тэгу (Южная Корея) в 2011 г., будут готовы на следующей неделе», - говорится в сообщении IAAF, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению в 2016 г. в общей сложности 35 российских спортсменов были отстранены из-за допинга или обвиняются в его применении, без учета случаев обнаружения мельдония. В сообщении приводятся слова главы IAAF Себастьяна Коу о том, что перепроверка проб будет продолжена.