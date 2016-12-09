Минспорт опроверг утверждения Макларена о госпрограмме поддержки допинга в России

Министерство спорта России заявило, что в России нет никаких госпрограмм поддержки допинга в спорте, о которых говорится в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

«Минспорт России со всей ответственностью заявляет об отсутствии государственных программ поддержки допинга в спорте и продолжит борьбу с допингом с позиции нулевой терпимости», - говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства.

Минспорт России реализует меры по предотвращению допинга в спорте в соответствии с Международной конвенцией ЮНЕСКО «О борьбе с допингом в спорте» и Конвенцией против применения допинга Совета Европы, отмечено в документе.

"Они включают законодательное закрепление запрета допинга в спорте, координацию всех заинтересованных организаций Российской Федерации с целью борьбы против допинга в спорте, проведение образовательной и научной деятельности, обеспечение независимого функционирования национальной антидопинговой организации, введение уголовной ответственности за склонение к использованию допинга в спорте", - подчеркивается в сообщении министерства.

В пятницу, 9 декабря, спецкомиссия Макларена опубликовала вторую часть доклада о допинге в России. Основной вывод документа: в России с 2011 по 2015 г. действовала система подмены допинг-проб, о которой знали высокие должностные лица и в которую были вовлечены более 1000 спортсменов. По данным доклада, доказана подмена проб двух золотых и одного серебряного медалистов Олимпиады в Сочи, а признаки подмены проб обнаружены в 12 случаях.