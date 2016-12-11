Боб Дилан поблагодарил Нобелевский комитет за премию по литературе

Музыкант Боб Дилан не смог присутствовать на церемонии вручения Нобелевских премий в Стокгольме, которая состоялась вчера, но передал в Нобелевский комитет письмо с благодарностью. Напомним, Боб Дилан в этом году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

«Мне жаль, что я не могу быть с вами лично, но, пожалуйста, знайте, что я душой с вами и горд получить такую престижную награду. Присуждение Нобелевской премии – это то, что я никогда не мог предположить или предвидеть», – написал Дилан в письме, текст которого приводится на сайте Нобелевского комитета.

«Если бы кто-то когда-нибудь сказал мне, что у меня есть хотя бы маленький шанс выиграть Нобелевскую премию, я бы подумал, что это такой же шанс, как оказаться на Луне», – продолжил Дилан.

В письме музыкант объяснил, почему долго не выходил на связь с Нобелевским комитетом после присуждения премии. «Я был в дороге, когда получил эту удивительную новость, и мне потребовалось больше, чем несколько минут, чтобы должным образом обдумать ее», – написал музыкант.