Умер актер московского театра «Эрмитаж» Юрий Амиго

На 71-м году жизни умер ведущий актер московского театра «Эрмитаж» Юрий Амиго. Об этом сообщается на сайте театра. О дате и времени прощания будет сообщено позже.

«Театр "Эрмитаж" с прискорбием сообщает о смерти нашего замечательного актера, заслуженного артиста России Юрия Владимировича Амиго. Совсем недавно в театре мы отмечали его семидесятилетний юбилей, а сегодня ночью его не стало», – говорится в сообщении.

Амиго работал в театре «Эрмитаж» с 1975 г. Играл в спектаклях «Белая овца», «Зойкина квартира», «Золотой теленок, или Возвращение в Одессу», «Изверг» и др.

Актер был лауреатом VII международного интегрированного театрального фестиваля (Киев, 2008) и Всероссийского фестиваля интегрированных театров (2009).