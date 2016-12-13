Австрийские бобслеисты не исключили бойкота ЧМ-2017 в Сочи

Австрийские спортсмены не исключили бойкота чемпионата мира по бобслею и скелетону, который пройдет в Сочи в 2017 г., из-за допингового скандала. Об этом сообщил глава австрийской федерации Роман Шобесбергер, слова которого приводит Tiroler Togeszeitung. «При определенных обстоятельствах бойкот чемпионата мира возможен. Обвинения против России выходят за рамки простых подозрений», - сказал Шобесбергер.

В минувшую пятницу была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в которой Россия обвиняется в создании государственной системы поддержки допинга с участием более 1000 спортсменов.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 13 по 26 февраля 2017 г. в Сочи. Ранее из-за доклада Макларена о бойкоте соревнования заявили сборные Латвии и Южной Кореи, а Федерация бобслея Германии предложила провести турнир у них в стране вместо Сочи.