Поветкин перед боем с канадцем провалил допинг-тест

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Хосе Сулейман сообщил, что допинг-проба российского боксера Александра Поветкина оказалась положительной. «WBC получил уведомление от WADA о наличии запрещенного вещества остарин в пробе Александра Поветкина», – написал Сулейман в Twitter.

Сегодня в Екатеринбурге Поветкин должен провести бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе с канадским боксером Бермейном Стиверном. Об отмене боя пока не сообщалось.

Напомним, в мае в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний. В результате он не был допущен до боя с американским боксером Деонтеем Уайлдером. Позднее последовали судебные разбирательства.