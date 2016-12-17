Стиверн отказался от боя с Поветкиным

Бой между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, который должен был состояться сегодня в Екатеринбурге, отменен. Ранее сообщалось, что Поветкин провалил допинг-тест: в его пробе найдено запрещенное вещество остарин.

Поветкин и Стиверн должны были сражаться за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. После получения положительных результатов Поветкина WBC принял решение провести бой, но снять с него статус титульного. Однако канадская сторона отказалась в нем участвовать, сообщает «Спорт-Экспресс».

Президент WBC Хосе Сулейман пока не смог сказать, какое наказание грозит Поветкину за употребление допинга. «Поветкин сейчас дисквалифицирован, но пока рано говорить о дальнейших действиях в отношении него, мы проведем расследование», – сказал он «Р-Спорту».