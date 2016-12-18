Мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира

Мадридский футбольный клуб «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу. В финале он обыграл японский клуб «Касима Антлерс» со счетом 4:2. Вырвать победу испанцам удалось в дополнительное время благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

Голы в ворота японцев забили Карим Бензема на 9-й минуте матча и Роналду на 60-й, 97-й и 104-й минутах. Голами в составе «Касимы» отличился Гаку Сибасаки.

Клубный чемпионат мира был впервые проведен в 2000 г. В нем принимают участие лучшие клубы континентальных конфедераций. Чаще всего турнир выигрывала испанская «Барселона».