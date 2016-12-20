СМИ сообщили о возможном продолжении карьеры Слуцкого в "Челси"

Быфвший главный тренер ЦСКА и сборной России по фтуболу может продолжить свою спортивную карьеру в английском «Челси», принадлежащем российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

При этом в клубе 45-летний специалист будет трудиться на полуофициальной основе в начно-аналитической группе. Об этом стало известно источнику «Спорт-Экспресса».

«Такая работа в «Челси» позволит Слуцкому погрузиться в мир английского футбола, понять, как устроена работа европейского суперклуба, и получить большую языковую практику», - отмечает издание.

В настоящий момент Слуцкий собирается отправиться в отпуск в Южную Америку и Антарктиду. Там он планирует пройти курс изучения английского языка в голландской лингвистической школе Regina Coeli, основанной монахинями ордена святого Августина. Ранее в ней обучались бывшие наставники «Челси» Карло Анчелотти и Гус Хиддинк, указывает «Лента.ру».

6 декабря стало известно об уходе Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА после семи лет работы в клубе. Его сменил Виктор Гончаренко, ранее работавший тренером в «Уфе».