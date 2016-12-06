Леонид Слуцкий покидает ЦСКА

Леонид Слуцкий уходит с поста главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Тренер покинет занимаемый пост после игры Лиги чемпионов с английским футбольным клубом «Тоттенхэм». Матч состоится 7 декабря.

«Имя нового наставника будет названо до конца недели», - говорится в Twitter на странице клуба.

По информации издания «Спорт-Экспресс», главным тренером клуба могут назначить наставника «Уфы» Виктора Гончаренко, который ранее входил в тренерский штаб ЦСКА.

Слуцкий стал главным тренером ЦСКА 26 октября 2009 г. Под его руководством команда ЦСКА три раза становилась чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), дважды выигрывала Кубок России (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014).

Под руководством Слуцкого ЦСКА провел 301 матч, из которых 167 побед, 61 раз ничья и 73 проигрыша.