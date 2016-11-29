Леонид Слуцкий уйдет с поста главного тренера ЦСКА в декабре – СМИ

Леонид Слуцкий может объявить об уходе с поста главного тренера ЦСКА после последнего матча команды в 2016 г., который пройдет 7 декабря, передает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, слухи об уходе Слуцкого возникают постоянно. «Окончательное решение в данной ситуации принимать ему. С большой долей вероятности уже 7 декабря в Лондоне после матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" он может объявить о том, что покидает клуб», – сказал источник.

Слуцкий является главным тренером футбольного клуба с 2009 г. Под его руководством команда ЦСКА три раза становилась чемпионами России, два раза выигрывала Кубок России и Суперкубок страны.