ФК «Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 1 млн рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал столичные футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА в общей сложности почти на 1 млн руб., сообщил журналистам руководитель комитета Артур Григорьянц.

«За использование и бросание пиротехники клуб "Спартак" оштрафован на 300 000 руб., за скандирование оскорбительных выражений болельщиками - на 50 000 руб.», - сказал Григорьянц.

Еще 150 000 руб. клуб заплатит за поджог атрибутики армейского клуба.

ЦСКА за применение болельщиками пиротехники получил штраф в размере 300 000 руб., а за скандирование ими нецензурных выражений - еще 40 000 руб. Сжигание болельщиками атрибутики «Спартака» армейскому клубу обойдется в 150 000 руб.

Таким образом, общая сумма штрафов составила 990 000 руб.

Матч «Спартак» - ЦСКА прошел в субботу на «Открытии арене» в Москве и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Во втором тайме игра прерывалась из-за сильного дыма, вызванного использованием большого количества пиротехнических изделий болельщиками обеих команд.