Россия опустилась на 56-е место в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу ухудшила позиции в рейтинге FIFA, обновленная версия которого опубликована в четверг.

Теперь национальная команда страны занимает 56-ю строчку, что на строчку ниже по сравнению с показателями месячной давности. Это самый низкий ее показатель за всю историю команды. Лучшим же ее достижением в рейтинге было 3-е место в 1996 г.

В первой десятке изменений не произошло. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины, вслед за ней располагаются Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.

Самое низкое падение зафиксировано у сборной Кубы. Она опустилась на 26 строчек и теперь располагается на 151-м месте. Самый высокий взлет – у сборной Руанды: она поднялась на девять позиций, теперь занимает 92-ю строчку.