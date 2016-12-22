Мутко похвалил Международный союз биатлонистов за решение по России

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU), оценив данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, принял взвешенное решение в отношении России. Такое мнение высказал вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

«Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека. Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство - не виновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир», - сказал Мутко.

Союз биатлонистов России (СБР) сегодня предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) перенести этап Кубка мира 2017 г. из Тюмени, новое место проведения будет объявлено позднее. IBU, получив через WADA список из 31 спортсмена, заподозренных в применении допинга, временно отстранил от соревнований двух из них и начал расследование в отношении еще 29.

Сегодня же Союз биатлонистов Великобритании опубликовал заявление о единогласном решении бойкотировать российский этап Кубка мира. Похожие заявления прозвучали из Франции, Норвегии и Чехии.