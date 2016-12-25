Фонд Louis Vuitton продлевает выставку «Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина»

Fondation Louis Vuitton продлевает выставку «Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина» до 5 марта, говорится в официальном сообщении компании. Также Фонд объявил о продлении часов работы выставки: с 4 по 20 февраля 2017 г. экспозиция будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00. С 27 февраля по 5 марта выставка будет открыта ежедневно с 7:00 до 23:00 и до 1:00 в субботу 4 марта.

С момента открытия 25 октября 2016 г. выставку посетили более 600 000 посетителей, уточняет Fondation Louis Vuitton.

Выставка «Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина» представляет в здании Fondation Louis Vuitton 130 произведений, большинство из которых входят в постоянные экспозиции Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и Третьяковской Галереи. Среди них работы Моне, Ван Гога, Сезанна, Матисса и Пикассо, а также 30 работ русских авангардистов – Малевича, Татлина и Гончаровой.