Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела на Маруани

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о вымогательстве на французского музыканта, лидера группы Space Дидье Маруани по заявлению Филиппа Киркорова, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. В пресс-службе столичного главка полиции агентству подтвердили эту информацию.

«29 ноября текущего года в полицию обратился певец с заявлением о вымогательстве денежных средств и распространении в отношении него порочащей информации, на основании которого проведены проверочные мероприятия в соответствии со ст.145 УПК России», - сказал сотрудник пресс-службы.

В ходе проверки было установлено, что «в действиях лиц, указанных заявителем, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК России «Вымогательство», добавили в полиции.

«Кроме того, тем же решением установлено отсутствие в действиях заявителя состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК России "Заведомо ложный донос", поскольку с учетом установленных в ходе проверки обстоятельств последний субъективно воспринимал сложившуюся ситуацию касаемо распространенных в СМИ сведений о плагиате и финансовом урегулировании спорного вопроса», - сказал сотрудник пресс-службы.

Маруани вместе с юристом Игорем Труновым были задержаны 29 ноября в отделении Сбербанка на улице Покровка в Москве. Там они предполагали встретиться с Киркоровым для подписания мирового соглашения. Песня Киркорова «Жестокая любовь», по мнению Маруани, является переработанной версией его композиции Symphonic Space Dream. В доказательство своей правоты французский певец привел заключение экспертов.

До задержания Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что договоренностей не было, а с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры.