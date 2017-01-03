Кончаловскому вручили Европейскую медаль толерантности

Европейский совет по толерантности и примирению наградил Европейской медалью толерантности режиссера Андрея Кончаловского, пишет Интерфакс. «Работы Кончаловского имеют глубокое моральное и этическое значение, подчеркивают, что толерантность – это важнейший элемент нашего общества», – сказал глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор во время вручения премии в ходе вечера памяти жертв холокоста в здании Европарламента в Брюсселе. В свою очередь Кончаловский подчеркнул, что «факт холокоста в XX в. доказывает, что человечество способно погрузиться в темное, невероятное варварство, с этим варварством мы можем столкнуться и в дальнейшем». Картина «Рай» Андрея Кончаловского, затрагивающая тему холокоста, получила «Серебряного льва» на 73-м Венецианском кинофестивале.