Джордж Лукас подарит музей «Звездных войн» Лос-Анджелесу

Кинорежиссер Джордж Лукас выбрал Лос-Анджелес для создания так называемого музея «Звездных войн» - Музея тематического искусства (Lucas Museum of Narrative Art), в котором будет представлена его коллекция произведений искусства и памятных предметов, связанных с кино, в том числе с его знаменитой киноэпопеей. Как сообщает Hollywood Reporter, об этом решении объявил совет директоров компании, которая будет управлять музеем . В пресс-релизе говорится, что выбор был очень трудным, потому что идею хорошо приняли и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско, из которых выбирал Лукас, оба города предложили хорошие площадки и оба варианта были очень желанными.

Музей, стоимость которого оценивается в $1 млрд, будет построен к весне 2020 г. и должен открыться 4 мая, как заявил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. Ожидается, что основную часть затрат понесет сам режиссер, пишет Varietу, и что музей будет подарком городу. В 2014 г. СМИ сообщали, что режиссер выбрал площадку в Чикаго, где родилась его жена Мелоди Хобсон, где они поженились и где периодически жили после свадьбы. Chicago Tribune тогда писала, что после продажи Lucasfilm компании The Walt Disney в 2012 г. за $4,05 млрд режиссер пообещал вложить не менее $700 млн в создание музея.

В мэрии Лос-Анджелеса будущий проект назвали новой жемчужиной города. Мэр Гарсетти назвал Лос-Анджелес идеальным местом, где можно обеспечить доступ максимально широкой аудитории к музею, а музей - самым большим подарком городу от одной семьи в истории Америки. В коллекции Лукаса около 10 000 картин и рисунков, среди которых есть работы Нормана Рокуэлла и Томаса Харта Бентона, а также сувениры, связанные со съемками различных кинокартин.