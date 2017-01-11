Креативный директор Givenchy покинул марку

Креативный директор Givenchy Рикардо Тиши покинул марку: его договор истек 31 января и не был продлен, указано в официальном сообщении компании LVMH, владеющей Givenchy. Как креативный директор всего бренда Тиши отвечал за создание мужских и женских коллекций, а также коллекций аксессуаров. Имя нового креативного директора не сообщается. Уточняется, что пока работу над всеми коллекциями будет вести дизайнерское бюро марки, а ближайший показ бренда, который должен был состояться на Неделе моды pret-a-porte в Париже в марте, будет отменен.

Профильные издания, в том числе Bussiness of Fashion, WWD, Vogue, пишут, что возможная причина отставки Тиши - его желание перейти в Versace.