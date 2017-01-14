Полиция задержала актрису Театра.doc во время спектакля в Петербурге

Художественный руководитель московского Театра.doc Михаил Угаров сообщил, что полиция задержала актрису и режиссера театра во время спектакля «Неявные воздействия» в Санкт-Петербурге.

«Полиция прервала спектакль, актрису и режиссера увезли в ментуру. Полицейские поверили в вымысел и решили, что актриса хочет покончить с собой, спрыгнув с балкона», – написал Угаров в Facebook.

По его словам, после профилактической беседы актрису и режиссера привезли на место действия, чтобы продолжить спектакль.

Действие спектакля «Неявные воздействия» происходит не в театре, а в городском пространстве: на улицах и в торговых центрах, в заброшенных домах и на площадях, в парках, метро и т. д.