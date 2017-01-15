Следователи проводят проверку по факту смерти солиста Мариинского театра

СУ СКР по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту смерти солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги, который умер в общежитии театра на 38-м году жизни.

«В настоящее время установлено, что 13 января 2017 г. мужчина, в связи с плохим самочувствием обращался в медицинское учреждение, от госпитализации отказался. Днем 14 января 2017 г. из-за ухудшения состояния здоровья ему была вызвана бригада скорой помощи, однако при проведении реанимационных мероприятий он скончался», – говорится в сообщении СУ СКР.

Эдуард Цанга исполнял партии князя Владимира («Князь Игорь»), Руслана («Руслан и Людмила»), царя Салтана («Сказка о царе Салтане»), Фигаро («Свадьба Фигаро»), Дон Жуана («Дон Жуан»).