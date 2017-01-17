«Челси» опроверг сообщения СМИ о предоставлении работы Слуцкому

«Челси» не известно о том, что бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий может получить должность в английской команде. Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс.

По его словам, Слуцкий является другом клуба и в субботу просто посетил матч чемпионата Англии между «Челси» и «Лестером» в Лондоне.

Ранее в конце декабря источник «Спорт-Экспресса» заявил, что Слуцкий может продолжить свою спортивную карьеру в «Челси», принадлежащем российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

6 декабря стало известно об уходе Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА после семи лет работы в клубе. Его сменил Виктор Гончаренко, ранее работавший тренером в «Уфе».