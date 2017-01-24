«Ла-ла лэнд» номинирован на 13 премий «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявлен список претендентов на премию «Оскар». Мюзикл «Ла-ла лэнд» американского режиссера Дэмьена Шазелла получил самое большое количество номинаций. Картина получила 14 номинаций и претендует на 13 наград, в том числе в номинации «Лучший фильм». Церемония вручения премии Американской киноакадемии пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.

В этом году за «Оскара» в этой номинации поборются также «Прибытие», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Лев», «Ограды», «Лунный свет», «Манчестер у моря» и «Скрытые фигуры».

Режиссер Дэмьен Шазелл и исполнители главных ролей Райан Гослинг и Эмма Стоун номинированы в категориях «Лучший режиссер», «Лучшая актриса» и «Лучший актер».

На «Оскара» за лучшую женскую роль также выдвинуты Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг»), Натали Портман («Джеки») и Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

На награду за режиссуру кроме Шазела претендуют Дени Вильнев («Прибытие»), Мэл Гибсон («По соображениям совести»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Барри Дженкинс («Лунный свет»).

В номинации «Лучший актер» на «Оскара» выдвинуты также Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и Дензел Вашингтон («Ограды»).

«Ла-ла лэнд» также вошел в список номинантов на премию за оригинальный сценарий. В этой категории его соперники - «Манчестер у моря», «Лобстер», «Любой ценой» и «Женщины XX века».

Всего у «Ла-ла лэнда» 14 номинаций, но фильм сможет получить только 13 статуэток, так как в категории «Лучшая песня» представлены две композиции из киноленты.

«Ла-ла ленд» уже стал сенсацией церемонии «Золотого глобуса» – картина получила награды во всех категориях, где была номинирована: «Лучший фильм – мюзикл или комедия», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарист» (Дэмьен Шазелл), «Лучший актер в мюзикле или комедии» (Райан Гослинг), «Лучшая актриса в мюзикле или комедии» (Эмма Стоун), «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая песня» (композитор Джастин Гурвиц).