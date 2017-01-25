Легкоатлетка Татьяна Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил российской легкоатлетке Татьяне Лебедевой, что перепроверка ее допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2008 г., показала наличие запрещенной субстанции - туринабола. Об этом сообщает в среду, 25 января, ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Таким образом, Лебедева осталась без серебряных медалей, завоеванных в Пекине в прыжках в длину и тройном прыжке.

Лебедева заявила ТАСС, что собирается опротестовать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. «Я однозначно буду подавать апелляцию. Я всегда буду бороться до конца», - сказала она, добавив, что готова отдать медали в случае доказательства ее вины в употреблении запрещенных препаратов.

Ранее МОК уже проводил перепроверки допинг-проб с Игр в Пекине и Лондоне. Всего специалисты МОК перепроверили 1243 пробы, из которых положительными оказались 98.

Лебедева является олимпийской чемпионкой Афин-2004 в прыжках в длину, на той же Олимпиаде завоевала бронзу в тройном прыжке. Она также обладает серебром Сиднея-2000. Сейчас Лебедева завершила карьеру, ранее она занимала пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, напоминает «Интерфакс».