CAS дисквалифицировал трех российских легкоатлеток

Международный спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российских легкоатлеток Татьяны Черновой, Кристины Угаровой и Екатерины Шарминой за нарушение антидопинговых правил, говорится в сообщении, опубликованном на его сайте. Результаты анализов, бравшихся еще в 2015 г., показали наличие в крови всех спортсменок следов допинга.

Чернова дисквалифицирована на 3 года 8 месяцев с 5 февраля 2016 г. Ее спортивные достижения в период с 15 августа 2011 г. по 22 июля 2013 г. аннулированы. В том числе ее победа на чемпионате мира 2011 г. и бронза на Олимпиаде 2012 г. в Лондоне. Шармина дисквалифицирована на три года с 7 декабря 2015 г., а Угарова - на два года с 7 сентября 2015 г., отмечается в сообщении.

CAS фактически выполняет функции Всероссийской федерации легкой атлетики, которая была отстранена от участия в соревнованиях, организуемых Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).