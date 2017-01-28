LVMH получил рекордные прибыль и выручку

Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил основные финансовые показатели по итогам 2016 г., его прибыль и выручка достигли исторических максимумов.

Прибыль от продолжающихся операций выросла на 6% и составила рекордные 7,026 млрд евро против 6,605 млрд евро в 2015 г., сообщается в пресс-релизе компании. Чистая прибыль повысилась на 11% до 3,981 млрд евро. Выручка выросла на 5% и достигла 37,6 млрд евро по сравнению с 35,664 млрд евро годом ранее. Органический рост продаж (без учета валютных колебаний и покупки/продажи бизнеса) составил 6%. Чистый финансовый долг компании за минувший год сократился на 23% до 3,265 млрд евро.

«LVMH достигла блестящих результатов в 2016 г., учитывая геополитическую и экономическую нестабильность», - заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Бернар Арно.

Среди подразделений наиболее значительно в прошлом году выросла выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS, Le Bon Marche и др.) - на 7% до 11,973 млрд евро (органический рост - 8%). Хорошие результаты данного сегмента вызваны, в частности, увеличением доли Sephora на всех региональных рынках. За год было открыто свыше 100 магазинов, включая флагманский во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке.

Объем продаж парфюмерии и косметики увеличился на 6% до 4,953 млрд евро (органический рост - 8%). В частности, доля бренда Christian Dior выросла во всех регионах мира, в том числе за счет сохраняющейся популярности таких известных ароматов, как J'adore и Miss Dior, а также успеха новой мужской туалетной воды Sauvage, говорится в пресс-релизе.

Реализация алкогольных напитков поднялась за год на 5% до 4,835 млрд евро (органический подъем - 7%). В частности, объем продаж коньяка Hennessy подскочил на 10%. Продажи часов и украшений увеличились на 5%, составив 3,468 млрд евро (органический рост - также 5%). В том числе для часов Hublot минувший год стал лучшим в истории. Выручка подразделения, занимающегося производством одежды и сумок, выросла на 3%, составив 12,775 млрд евро (органический подъем - 4%).

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши, включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т. д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).

На долю США в 2016 г. приходилось 27% выручки компании, на Азию (без учета Японии) - 26%, на Европу (без Франции) - 18%, на Францию - 10%, на Японию - 7%, на другие рынки - 12%.