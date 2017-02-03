Умерла старейшая актриса России Зоя Булгакова

На 103-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова. Об этом сообщается на сайте Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». Прощание с актрисой состоится 6 февраля в новосибирском Доме Актера.

Булгакова родилась 24 декабря 1914 г. в Новониколаевске (сейчас Новосибирск). В 1932 г. окончила студию при Новосибирском ТЮЗе, где играла в течение всей жизни. Актриса в основным исполняла роли сказочных персонажей и детей. «Она — одна из первых создательниц образов детей на советской сцене», — говорится в сообщении театра. Булгакова играла в таких постановках театра, как «Конек-Горбунок», «Синяя птица», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Снежная королева» и др.

В 1945 г. Булгаковой одной из первых в театре было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР». Имя Зои Булгаковой внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области как лауреата областной премии «Честь и достоинство» (2001).

Актриса награждена премией «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», медалью «Ветеран труда».