Минспорт рассмотрит предложение о переносе биатлонного ЧМ из Тюмени

Министерство спорта России совместно с Союзом биатлонистов России (СБР) изучит с юридической точки зрение предложение Международного союза биатлонистов перенести чемпионат мира 2021 г. из Тюмени, заявил министр спорта России Павел Колобков.

«Нам нужно пару дней на изучение юридических оснований этого решения. Мы совместно с федерацией будем рассматривать это предложение», - сообщил Колобков.

Ранее стало известно, что на внеочередном конгрессе IBU в австрийском Хохфильцене было принято решение предложить СБР отказаться от проведения первенства мира 2021 г. до 24 февраля. В ином случае IBU может аннулировать право России на проведение турнира в Тюмени.

Союз биатлонистов России уже был вынужден отказался от проведения Кубка в Тюмени на фоне допингового скандала, разразившегося после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. Этап КМ в Тюмени должен был пройти 9-12 марта 2017 г.

В декабре была представлена вторая часть доклада комиссии независимого эксперта Ричарда Макларена, после чего WADA передало IBU список из 31 имени российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. IBU приступил к разбирательству как в отношении СБР, так и в отношении этих спортсменов, чьи имена не разглашаются. В результате 22 российских спортсмена были либо полностью оправданы IBU, либо они уже отбыли наказание ранее. В отношении оставшихся семи расследование будет продолжено.