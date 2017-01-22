Разъяснения по оставшимся семи биатлонистам будут представлены до 5 февраля

Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, которые подозревались в употреблении допинга, из-за неимения доказательств. Об этом заявил «Р-Спорту» президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Таким образом, 22 российских спортсмена были оправданы, а по оставшимся семи биатлонистам СБР предоставит разъяснения до 5 февраля.

Экстренное заседание исполкома IBU состоялось в субботу в итальянской Антерсельве. На нем обсуждались результаты расследования рабочей группы IBU по поводу доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По итогам заседания исполкома был опубликован пресс-релиз, в котором также говорилось, что IBU откроет официальное расследование против СБР. «СБР обязан предоставить все документы по семи случаям нарушения антидопинговых правил, которые расследуются в настоящее время», - подчеркивается в пресс-релизе.

«Союз принял решение автоматически включить всех спортсменов Союза биатлонистов России, выступающих в международных соревнованиях, в единый пул тестирования IBU», - приводит выдержку из него «Интерфакс».

В декабре была представлена вторая часть доклада комиссии независимого эксперта Ричарда Макларена, после чего WADA передало IBU список из 31 имени российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. IBU приступил к разбирательству как в отношении СБР, так и в отношении этих спортсменов, чьи имена не разглашаются. Двое биатлонистов ранее уже были отстранены.