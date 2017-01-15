IBU: письмо биатлонистов направлено против допинга, а не против России

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что письмо с подписями более 170 спортсменов из разных стран, адресованное организации, направлено против мировой проблемы допинга, а не против России.

В письме биатлонисты, представляющие различные федерации, потребовали от международного союза более решительных действий в отношении фигурантов допинговых скандалов.

«Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU. Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам более сурово наказывались международным союзом, но письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам», – цитирует ТАСС Бессеберга.

Он добавил, что «письмо вполне конструктивное» и оно будет обсуждаться в ходе следующего заседания исполкома организации. На основании него будет решено, нужно ли вносить изменения в правила антидопинговой политики.