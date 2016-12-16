Олимпийский чемпион Бьорндален заступился за российских биатлонистов

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален отказался считать российских биатлонистов виновными в употреблении допинга, пока не будет соответствующих доказательств.

«Для меня все они чистые до тех пор, пока их не дисквалифицировали. Если хотя бы 10% правда, то это катастрофа. Но сначала я хочу увидеть доказательства», – заявил он в интервью порталу Sport.de.

В четверг 15 декабря французский биатлонист Мартен Фуркад призвал Международный союз биатлонистов наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана.