Медведев: Антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую

Никакой государственной системы допинга в России не было и быть не может, а антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую, сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую кампанию, это абсолютно точно – нам об этом намекали, говорили на разных уровнях, что это будет использовано против вас с использованием общей политической ситуации, сложившейся вокруг России», – отметил Медведев. Премьер признал, что есть поводы упрекать Россию в этой сфере, так же как и другие страны, но кампания почему-то развернута только против нашей страны.

«Естественно, никакой государственной системы поддержки допинга не было, нет и быть не может», – сказал Медведев. По его словам, это не означает, что отдельные тренеры не используют допинг, но примешивать к этому государственную власть – «это абсолютная чушь».

«Таким образом, борьбу с допингом мы продолжим, но я хочу, чтобы все наши граждане прекрасно отдавали себе отчет в том, что решения по спортивным состязаниям в отношении России, которые принимаются по нашим спортсменам, далеко не всегда продиктованы соображениями борьбы с допингом», – сказал Медведев.