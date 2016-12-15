31 биатлониста из России подозревают в применении допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список, в котором перечислены фамилии 31 россиянина, которые подозреваются в применении допинга, сообщил президент IBU Андерс Бессеберг в интервью порталу VG.

«Некоторые биатлонисты из предоставленного списка уже дисквалифицированы, но есть и те, кто выступают в международных соревнованиях. В течение недели мы сформируем свое мнение и дисквалифицируем виновных», - сказал Бессеберг.

Он отметил, что информация от WADA достаточно обширна и предоставлена на 300 листах, что дает возможность провести «юридически правильный процесс», который «будет соответствовать антидопинговому кодексу WADA».