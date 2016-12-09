В Кремле изучают вторую часть доклада независимой комиссии WADA

В Кремле пока не комментируют выводы, содержащиеся во второй части доклада независимой комиссии WADA, обнародованной в пятницу, 10 декабря.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении отстаивать интересы российских спортсменов, последовательно бороться с допингом и реагировать на информацию, если она будет подтверждена доказательствами. Таким образом он ответил на вопрос, к чему готовятся в Кремле в связи с предстоящей 9 декабря публикацией второй части доклада комиссии Ричарда Макларена.

«Второе. В русле решений, принятых президентом Путиным, Кремль готов продолжить последовательную борьбу с допингом как с явлением и к выстраиванию соответствующей системы по борьбе с допингом», - отметил Песков.

«И третье. Кремль, безусловно, готов воспринимать детальную информацию относительно претензий, которые излагаются в подобных документах. Ранее такая детальная информация не предоставлялась, и многие обвинения носили достаточно абстрактный характер», - подчеркнул он.

В пятницу спецкомиссия Макларена опубликовала вторую часть доклада о допинге в России. Основной вывод документа: в России с 2011 по 2015 г. действовала система подмены допинг-проб, о которой знали высокие должностные лица и в которую были вовлечены более 1000 спортсменов. По данным доклада, доказана подмена проб двух золотых и одного серебряного медалистов Олимпиады в Сочи, а признаки подмены проб обнаружены в 12 случаях.