Чемпионат мира - 2017 по бобслею перенесен из Сочи из-за скандала с допингом

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла Чемпионат мира 2017 г. по бобслею и скелетону из Сочи, сообщается на сайте организации.

Новое место проведения турнира будет определено позднее.

В заявлении говорится, что решение было принято, чтобы позволить спортсменам сосредоточиться на соревнованиях, а не на обвинениях и сплетнях. А также объясняется, что текущая атмосфера делает невозможным нормальное проведение турнира в Сочи несмотря на приложенные организаторами усилия.

Чемпионат должен был пройти с 13 по 26 февраля в Красной Поляне. По данным Associated Press, ранее несколько спортсменов заявили, что не приедут в Сочи из-за допинговых обвинений в адрес России.

Решение IBSF было принято менее чем через неделю после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о том, что в России якобы существует государственная программа допинга, напоминает «Интерфакс».