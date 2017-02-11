Немец Долль выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Спортсмен преодолел дистанцию за 23 мин. 27,4 сек., не допустив ни одного промаха.

Второе место занял норвежец Йоханнес Бе, тоже прошедший дистанцию без промахов и отставший от победителя на 0,7 сек. Бронзу завоевал француз Мартен Фуркад, он промахнулся дважды и уступил победителю 23,1 сек.

Лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев, пришедший к финишу десятым. Остальные россияне – Антон Шипулин, Антон Бабиков и Максим Цветков – заняли 21-е, 49-е и 69-е места соответственно.