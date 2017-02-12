Немка Дальмайер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Дистанцию в 10 км спортсменка преодолела за 28 мин. 2,3 сек. и допустила один промах.

Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева, уступившая победительнице 11,6 сек. и ни разу не промахнувшаяся.

Бронзу завоевала чешская спортсменка Габриэла Коукалова, отставшая от Дальмайер на 16,6 сек. и допустившая три промаха.

Лучший результат среди россиянок показала Ирина Старых, которая финишировала четвертой. Остальные представительницы России – Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Услугина – заняли 18-е, 24-е и 39-е места соответственно.