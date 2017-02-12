Фуркад выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Дистанцию в 12,5 км он преодолел за 30 мин. 16,9 сек., допустив один промах.

Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё, отставший от победителя на 22,8 сек. и промахнувшийся три раза. На третьем месте другой представитель Норвегии - Уле-Эйнар Бьорндален, уступивший Фуркаду 25,6 сек. и допустивший один промах.

Лучший результат среди россиян показал Антон Шипулин, пришедший к финишу четвертым. Другие российские биатлонисты – Евгений Гараничев и Антон Бабиков – заняли 20-е и 39-е места соответственно.