В США хотят экранизировать «Мастера и Маргариту» Булгакова

В США планируют снять фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Бюджет фильма - $50-100 млн, передает ТАСС со ссылкой на заявление продюсера проекта Светланы Мигуновой-Дали.

«Сейчас мы ведем разговор об американской версии, пока рассчитываем на большой студийный фильм, бюджет которого составит $50-100 млн. Он будет зависеть от режиссера и актеров», - уточнила она.

По ее словам, идея экранизировать роман появилась более десяти лет назад. «Мы объединили международные усилия с Грэйс Ло в создании этого проекта, с идеей которого я живу уже лет пятнадцать. Было очень сложно получить права Фонда Булгакова на экранизацию, сейчас получены аудио-визуальные права, собралась сильная команда, которая обречена на успех», - рассказала продюсер.

«Мы видим интерес в глазах режиссеров, с которыми ведем переговоры, многие из них любят Москву независимо от политики, любят наш балет, кино и литературу, мы обсуждаем часть съемок в Москве», - сказала она.

По ее словам, создана первая версия сценария. «Мы попытаемся раскрыть то, что он не мог сказать открыто в те времена и объяснить подоплеку. Мы попытаемся представить западному зрителю фильм так, чтобы не потерять драму», - добавила Мигунова-Дали.