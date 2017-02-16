FIFA не опасается проблем с поведением болельщиков на ЧМ-2018 в России

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что организация «совершенно не опасается» хулиганских действий болельщиков во время проведения чемпионата мира 2018 г. в России. Его слова передает телерадиокомпания ВВС.

BBC сняла документальный фильм, в котором российские футбольные хулиганы грозят английским фанатам, что им «100% гарантированы нападения» на ЧМ-2018, а один из них якобы заявил, что массовые беспорядки на чемпионате Европы 2016 г. произошли с разрешения Кремля.