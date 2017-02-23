Умер актер Алексей Петренко

В среду 22 февраля на 79-м году жизни умер актер Алексей Петренко. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Петренко родился 26 марта 1938 г. в Черниговской области. В 1961 г. окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте. Играл в Ленинградском театре им. Ленсовета, на сценах Московского драматического театра на Малой Бронной и МХАТа. С 1991 г. был штатным актером Киностудии им. М. Горького.

Фильмография Петренко насчитывает около 80 картин, в том числе такие фильмы как «Двадцать дней без войны», «Женитьба», «ТАСС уполномочен заявить», «Жестокий романс», «Узник замка Иф», «Похороните меня за плинтусом».