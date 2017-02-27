Ресторан Noma откроется на новом месте

Знаменитый ресторан Noma в Копенгагене, основанный шеф-поварами Клаусом Майром и Рене Редзепи, закрылся. Осенью он откроется на новом месте, на северной границе Копенгагена, сообщается в социальных сетях Noma. Редзепи уточняет, что хочет открыть ресторан в месте, где сможет сам вырастить необходимые продукты (новое помещение ресторана будет расположено рядом с небольшой фермой), а также создать идеальные условия для работы своей команды - прежнее место стало слишком оживленным после того, как был построен новый мост, соединивший район с центром города.

Noma - один из флагманов скандинавской кухни. Ресторан несколько раз занимал первое место в рейтинге World's 50 Best Restaurants и отмечен двумя звездами в гиде Michelin.