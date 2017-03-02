Главный тренер Barcelona объявил об уходе из клуба

Главный тренер Barcelona Луис Энрике уйдет из клуба после окончания сезона, как он объяснил, чтобы расслабиться и отдохнуть. Об этом сообщает сайт клуба, а сам Энрике объявил о своих планах 1 марта после разгромной победы «Барсы» над хихонским Sporting (6:1).

По словам Энрике, он предупреждал ранее представителей Barcelona, что может отказаться от продления контракта, ему пообещали, что давить на него не будут. Он поблагодарил клуб за доверие, которое ему оказывали и как игроку, и как тренеру. Три года тренерства он назвал «незабываемыми». Он объяснил, что в должности тренера он неустанно ищет различные решения и способы по улучшению команды и у него остается очень мало времени на то, чтобы «отключиться и расслабиться». В конце сезона он рассчитывает взять перерыв и отдохнуть.