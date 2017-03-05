«Урал» обыграл «Амкар» в матче РФПЛ

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл пермский «Амкар» в матче 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота пермской команды забил полузащитник Эрик Бикфалви на 32-й минуте матча.

На данном этапе «Амкар» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата (27 очков), «Урал» расположился на 12-й строчке (17 очков).

В следующем туре «Урал» 10 марта на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Амкар» в этот же день примет у себя санкт-петербургский «Зенит».