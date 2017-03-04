«Оренбург» обыграл «Арсенал» в матче РФПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота тульской команды забили полузащитники Благой Георгиев на 3-й и 21-й минутах матча и Роман Воробьев на 50-й.

На данном этапе «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице (15 очков), «Арсенал» расположился на 15-й строчке (12 очков).

В следующем туре «Арсенал» 10 марта примет у себя екатеринбургский «Урал», а «Оренбург» днем позже на выезде сыграет с казанским «Рубином».